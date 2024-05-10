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اقتصاد

مشروع طموح لصناعة الألومنيوم في الجزائر

الشروق أونلاين
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مشروع طموح لصناعة الألومنيوم في الجزائر

كشف وزير الصناعة، علي عون، عن تحضيرات تقوم بها هيأته الوزارية، لإقامة مصنع جزائري “عمومي – خاص” لصناعة الألومنيوم.

وفي معرض إجابته على أسئلة نواب في المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، حول تنمية القطاع الصناعي قال الوزير عون “لتنمية المشاريع التحويلية للمواد الخام محليا، ستكون هناك شراكة بين مؤسسة إيميتال وموسسات خاصة ومنتج لمادة البوكسيت في إفريقيا لإقامة صناعة في مجال الألومنيوم”.

ونظرا لكون مادة البوكست ملوثة للبيئة خلال عمليات التحويل وإنتاج قصبان الألومنيوم، أكد عون، على ضرورة” اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية للمحافظة على البيئة”.

للإشارة تعدل دولة غينيا، أكبر منتج لمادة “البوكسيت” التي تعد المادة الأولية الرئيسية في انتاج الألومنيوم.

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