مشروع عصرنة ورقمنة قطاع التعليم العالي سيعمم قبل جويلية 2023

بداري يطلق 6 منصات رقمية جديدة ويؤكد

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطلاق 29 منصة رقمية من مجمل 46 منصة المبرمجة في المخطط الرئيسي لرقمنة القطاع والذي سيعمم مع نهاية جويلية 2023.

وخلال إشرافه على إطلاق 6 منصات رقمية جديدة بمقر وزارة التعليم العالي، أكد بداري على مضي القطاع في تجسيد المخطط الرئيسي للرقمنة للرقي بالجامعة الجزائرية وتجويد التدريس والتعليم والبحث في الجزائر، مشيرا إلى أن إطلاق المنصات الستة يأتي في سياق تبني سياسة أكثر وضوحا ومرئية في مجال تنفيذ المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأضاف ” نطلق آخر كل أسبوع من كل شهر مجموعة من المنصات التي تتيح خدمات رقمية للأسرة الجامعية ”

وأوضح وزير التعليم العالي بأن المنصات البالغ عددها 6 تتمحور حول تسهيل نجاح الطالب في مختلف مراحل مساره التكويني من التوجيه إلى التخرج إلى الانخراط في الحياة المهنية ومجال الابتكار ،ومجال عصرنة الحوكمة ، إذ تندرج هذه الأخيرة-يقول- ضمن المخطط الرئيسي الرقمي والذي يضم 7محاور إستراتيجية و102 هدف يجب تحقيقه حتى ديسمبر 2024 ، ولفت إلى أن مجموع المنصات التي تم إطلاقها 29 من ضمن 46 منصة رقمية، وهو مؤشر نجاح -حسبه- حققه مهندسي وأستاذة التعليم العالي في إنجاز هذه المنصات الرقمية التي ستكون فرص جديدة خدماتية للفواعل الجامعية.

وذكر الوزير أن هناك منصة تخص توجيه طلبة الثانويات الجدد الذين سيجتازون البكالوريا وهي منصة “اسألني” التي ستمكن التلاميذ من التعرف على الجامعة وطرح استفساراتهم مع تلقي الإجابة من قبل فريق مختص على منصة ” إسألني” ، أما ثاني منصة رقمية فتخض الإيواء لتسهيل الخدمات الجامعية للطلبة، بالإضافة إلى منصة تخص الحياة المهنية للفواعل الجامعية خاصة الأساتذة والعمال إذ تتكفل بتسيير الموارد البشرية كملفات المستخدمين وترقيتهم ومتابعة التحويلات والتكوين، ومنصة تخص طلبة الدكتوراه وتكوينهم عن بعد في تخصصات الفلسفة والإنجليزية وتكنولوجيات الاتصال ، ومنسق متابعة الاستثمار في قطاع التعليم العالي والخدمات الجامعية ، بالإضافة إلى منصة للمكتبات التي ستسهل للطلبة الحصول على الكتب.

وكشف وزير التعليم العالي عن إطلاق منصة تخض الشهادات الجامعية خلال الأسبوع الأخير من شهر أفريل، على أن تطلق باقي المنصات قبل نهاية جويلية 2023، وهذا بعد إطلاق حوالي 29 منصة مختلفة في إطار المخطط الرئيسي للرقمنة منها 42 منصة للبيداغوجيا و4 تخص الخدمات .