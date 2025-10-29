مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لمنع تصدير الأسلحة إلى الإمارات

لدورها في دعم ميليشيا "الدعم السريع" في السودان

قالت عضو الكونغرس الأمريكي سارة جاكوبس يوم الأربعاء، إنها قدّمت مشروع قانون لمنع تصدير الأسلحة إلى الإمارات، لحملها على وقف دعمها لميليشيا “الدعم السريع”، المتّهمة بارتكاب إبادة جماعية في السودان.

وجاء في منشور للسياسية الديمقراطية على “إكس”:”يجب محاسبة الإمارات العربية المتحدة على تزويدها قوات الدعم السريع، المتورطة في الإبادة الجماعية، بالسلاح”.

“ولهذا السبب قدّمت مشروع قانون الدفاع عن السودان، الذي من شأنه منع بيع الأسلحة إلى الإمارات. إلى أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى قوات الدعم السريع”، تضيف جاكوبس.

وقالت مفوضية العون الإنساني في السودان، إن أكثر من 2000 مدني قتلوا خلال يومين بمدينة “الفاشر”، التي سيطرت عليها قوات “الدعم السريع، بعد انسحاب الجيش السوداني.

كما تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مقاطع الفيديو تظهر تنفيذ القوات المدعومة من الإمارات، إعدامات ميدانية ضد مدنيين في أثناء فرارهم من “الفاشر”.

وفي تقرير نشرته يوم الثلاثاء، أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى ما اعتبرته “تورطا غير مباشر” لبريطانيا في الصراع الدائر بالسودان. بعد رصد معدّات عسكرية من صنع المملكة المتحدة في مناطق القتال.