مشروع قانون أميركي يهدد جنوب أفريقيا بالعقوبات واستبعادها من “سويفت”

كشفت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن مناقشة أعضاء في الكونغرس الأميركي مشروعَ قانونٍ يستهدف مراجعة شاملة لعلاقات بلادهم مع جنوب أفريقيا، متهمين الأخيرة بدعم خصوم الولايات المتحدة (الصين وروسيا وفلسطين).

ونقلت صحيفة “سويتان” الجنوب أفريقية، عن مصادر لم تكشف هويتها القول إن وزير المالية إينوك غودونغوانا، التقى بمسؤولين تنفيذيين في البنوك لمناقشة تأثير العقوبات المحتملة على نظام المدفوعات “سويفت” والاقتصاد الجنوب افريقي.

وقال ممثل غودونغوانا للصحيفة إن الاجتماع عقد خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف في جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماضي، رافضا الإفصاح عن تفاصيله.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سُدّة الحكم، ساءت علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بجنوب افريقيا أكثر، حيث قامت الأخيرة برفع قضية إبادة جماعية ضدّ “إسرائيل” لدى محكمة العدل الدولية وهو ما أثار حفيظة إدارة ترامب.

في أعقاب ذلك، اتهم ترامب، بممارسة التمييز العرقي في جنوب أفريقيا ضدّ السكان البيض، والاستيلاء على أراضيهم، وهو ما نفته حكومة بريتوريا.