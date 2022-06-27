مشروع قانون الاحتياط العسكري على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني
ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمكتب تم خلاله دراسة طلب إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري.
وجاء في تدوينة لإبراهيم بوغالي ” ترأست اليوم الاثنين 27 جوان اجتماعاً للمكتب تداولنا فيها دراسة طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ، وكذا ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس ، بعد طلب الوزير الأول تمديد الدورة البرلمانية”.
ترأست اليوم الاثنين 27 جوان اجتماعا للمكتب تداولنا فيها دراسة طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة لمشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ، وكذا ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس ، بعد طلب الوزير الأول تمديد الدورة البرلمانية . pic.twitter.com/3PLhHCVHir
— Boughali Brahim ابراهيم بوغالي (@boughali_brahim) June 27, 2022