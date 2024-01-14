مشروع قانون الحصول على النفقة أمام مجلس الأمة

يناقش مجلس الأمة يوم الإثنين، 15 جانفي، مشروع قانون الحصول على النفقة.

يناقش مجلس الأمة غدا، الإثنين 15 جانفي، مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، حسب ما أفاد به المجلس في بيان.

حسب ذات المصدر، فسيتم عقد الجلسة العلنية برئاسة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، والتي سيتم خلالها تقديم مشروع القانون من قبل السيد ممثل الحكومة، ثم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. بعد ذلك سيتم الاستماع إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ثم رد السيد ممثل الحكومة على تدخلات أعضاء المجلس.