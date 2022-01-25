مشروع “قانون السينما” يقترح الحد من تدخل الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية

في انتظار عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان

ينتظر أن تتم مناقشة قانون السينما الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة كوثيقة تقنية قدمتها وزارة الثقافة في انتظار أن تبدي باقي القطاعات المعنية رأيها فيه قبل عرضه على المناقشة والمصادقة على البرلمان بعد مروره على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء.

جدل حول المادة 5 وصراع الصلاحيات بين وزارتي المجاهدين والثقافة

ويعتبر القانون الذي يبقى حتى الآن وثيقة عمل حصيلة الجلسات المهنية التي عقدتها الوزارة مع المهنيين على مدى أشهر بغية إعادة النظر في قانون 2011 وهذا على ضوء التطورات التي يعرفها هذا المجال.

ويطرح مشروع القانون الجديد جملة من النقاط المتعلقة بالفن السابع وفي مقدمتها تحرير القطاع من احتكار الدولة بحث لا تبقى مؤسسات الدولة الممول الوحيد للمجال وفتحها للمبادرات الخاصة على أن تنحصر مهام مؤسسات الدولة في المرافقة فقط وتطبيق الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة وحقوق الأشخاص.

كما يطرح المشروع المقدم للأمانة العامة للحكومة مدى نجاعة القطاع وربطه بالواقع الاقتصادي بحيث لا تصبح الأعمال السينمائية تنتج فقط من أجل الإنتاج أو وضعها في الأدراج واعتبار هذا القطاع اقتصاديا بالدرجة الأولى، وعليه فإن مشروع القانون الجديد يقترح تخفيف الإجراءات البيروقراطية والإدارية على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال أو تصوير الأعمال بما فيها أجال استصدرا تصاريح التصوير وإنتاج الأعمال.

وقد جاء مشروع القانون الجديد حصيلة ورشات العمل والاجتماعات التي عقدها المهنيون منذ عهد كاتب الدولة للسينما يوسف سحايري وقد تمت الاستعانة فيه بعديد القوانين للدول الأخرى بما فيها فرنسا كوريا أمريكا بلجيكا تونس وغيرها من الدول التي يعتبر فيها القطاع السينمائي رافدا اقتصاديا مهما.

ومن بين النقاط التي كانت محل نقاش ساخن قبل رفع مشروع القانون للوزارة الأولى المادة 5 التي تحدد صلاحيات بين وزارتي الثقافة والمجاهدين حيث دعا الخبراء إلى ضرورة إيجاد حلّ للإشكال الواقع بين الوزارتين فيما يخص إبداء وجوهات النظر والمصادقة على الأعمال السينمائية التاريخية حيث اقترح المشتغلون على المشروع إيجاد لجنة مشتركة بين الثقافة والمجاهدين لتجاوز هذه المعضلات زيادة على اقتراح دمج المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري والمركز الجزائري لتطوير السينما في مؤسسة واحدة تحت عنوان “المركز الجزائري للسينما” ومنحه صلاحيات مكملة للمؤسسة التابعة للوزارة الأولى في محاولة لإيجاد مخرج للإشكال الواقع في تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المذكورة والمؤسسة المستحدثة بقرار رئاسي وتم وضعها تحت سلطة الوزير الأول.

وفي سياق مماثل يمنح مشروع القانون الجديد للسينما مساحة للهواة وأفلام الموبايل والتكنولوجيات الجديدة وطريقة تحصيل تصاريح التصوير إضافة إلى رقمنة تذاكرة الدخول إلى القاعات هذا فضلا عن جانب مهم للتكوين وإنشاء قاعات “دوبلاكس” للعروض.