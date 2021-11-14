مشروع قانون المالية 2022: 42 مقترح تعديل أمام لجنة الميزانية

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في دراسة 42 تعديلا مقترحا على مشروع قانون المالية لعام 2022 والذي سيعرض للتصويت يوم الأربعاء 17 نوفمبر.

وحسب بيان للمجلس: عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، اجتماعا برئاسة الصديق بخوش رئيس اللجنة، حضره السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكذا ممثلين عن وزارة المالية.

وأضاف: خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

واوضح: يشار إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال، يوم أمس السبت 13 نوفمبر 2021، على اللجنة 42 تعديلا مستوفيا للشروط القانونية من أصل 55 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء 17 نوفمبر2021.