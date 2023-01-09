مشروع قانون النقابات: تعزيز دور المرأة والشباب و”تحييد” النشاط النقابي عن السياسة

قدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة يوم الإثنين، عرضا حول مشروع القانون المتعلّق بممارسة الحق النقابي، أمام اللجنة البرلمانية المختصّة.

وجاء في عرض الوزير، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن أحكام مشروع القانون ستطبّق في القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص، وفي قطاع المؤسسات العمومية.

ويهدف مشروع القانون إلى “تكريس المبادئ الأساسية التي تضمن حرية ممارسة النشاط النقابي. في ظل احترام الثوابت الوطنية وأحكام الدستور”.

ويقترح المشروع معايير جديدة لتأسيس المنظمات النقابية، تتمثل في تحديد عدد الأعضاء المؤسسين، وتعزيز دور المرأة والشباب. من خلال مشاركتهم في قيادة المنظمات النقابية.

كما سينصّ القانون على “واجب الحياد السياسي للمسؤولين النقابيين، واستقلالية المنظمات النقابية عن أي حزب سياسي أو سلطة إدارية”.