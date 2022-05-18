مشروع قانون لتجريم التطبيع.. المجلس التشريعي الفلسطيني يعلّق

ثمن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر مشروع القانون الذي قدمه نواب جزائريون إلى رئاسة البرلمان لتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

ودعا د.بحر في تصريح له، المجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى إقرار هذا القانون الذي ينسجم مع إرادة الشعب الجزائري ويعبر عن أصالة المواقف الرسمية الرافضة للهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للمجلس أن هذا الأخير يتابع الجهود البرلمانية لتقديم مشاريع قوانين تنص على تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة الإسراع في إقرارها حماية لثوابت الأمة ونصرة للقدس والأقصى.

وعبر د.بحر باسم الشعب الفلسطيني عن بالغ تقديره للدور الجزائري المحوري والتاريخي في دعم وإسناد القضية الفلسطينية.

نوّاب برلمانيون يقدّمون مشروع قانون لتجريم التطبيع

ويوم 17 ماي 2022، قدّم نوّاب في المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وحسب ما أكّده أعضاء في المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، التي تقدّمت بالمشروع، فقد استلمت المديرية العامة للتشريع بالمجلس، نصّ مشروع القانون.

ورفع النائب يوسف عجيسة مقترح القانون بالنيابة عن أصحاب الاقتراح، بالتزامن مع الذكرى الـ74 للنكبة. وهي تصادف إعلان قيام دولة الاحتلال في 15 ماي 1948.