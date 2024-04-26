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الجزائر

مشروع قانون لتقنين سعر كراء السكن

الشروق أونلاين
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مشروع قانون لتقنين سعر كراء السكن

 كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن اشتغال هيأته الوزارية، على قانون يتضمن تقنين سعر كراء السكن في الجزائر.

وخلال جلسة استماع بمجلس الأمة، الخميس، أكد الوزير بلعريبي، أن القاون الجديد قيد الدراسة وهو موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأكد بلعريبي، في جوابه على أسئلة النواب، أن الحكومة تعمل على خفض سعر كراء السكن في الجزائر بما يتناسب مع الأجرة الشهرية لأرباب العائلات، وذلك من خلال الاسراع في طرح المشاريع السكنية على المواطنين بصيغها المختلفة، وهو ما سينعكس ايجابا على سوق الكراء عبر خفض الأسعار.

وبخصوص انجازات قطاعه الوزاري، خلال الفترة الممتدة من 2020 و 2024 كشف بلعريبي عن تسليم أكثر من 01 مليون و 246 الف وحدة سكنية، 67 % من المساكن المسلمة تتمثل في صيغة الإيجار.

وفي ذات الاطار، قال بلعريبي، بأن الوزارة تعمل على دعم الترقيات العقارية الموجهة للكراء، من خلال تقديم تحفيزات جبائية لفائدة المرقين العقاريين الخواص وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكن.

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