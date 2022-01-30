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الجزائر

مشروع قانون لحماية الأراضي الزراعية قريبا

الشروق
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مشروع قانون لحماية الأراضي الزراعية قريبا
أرشيف

أفادت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والتثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهيرة ميرا تهامي، الأحد، إلى أنه يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية.

وأوضحت تهامي للإذاعة الوطنية، “يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة، في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره”.

وعن الحافظة الزراعية الوطنية، أشارت نفس المسؤولة أنه “في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و5.8 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة) والباقي أراض زراعية خاصة، ولدينا أيضًا 4 ملايين هكتار من الأراضي الغابية”.

وفيما يتعلق بالعقار الذي تم احصاؤه واسترجاعه حتى الآن، أشارت المتحدثة، إلى “استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في إطار برنامج تثمين الأراضي”، مفيدة بأنه “تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية، من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في إطار منصة وجهاز رقميين”. وأضافت أنه “تم إصدار 185 ألف سند امتياز لمساحة 1.2 مليون هكتار”.

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