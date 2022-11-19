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الجزائر

مشروع قطري ”ضخم” لتربية الأبقار وإنتاج الحليب في ولاية البيض

محمد عبد المؤمن
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مشروع قطري ”ضخم” لتربية الأبقار وإنتاج الحليب في ولاية البيض
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منتوجات ''بلدنا''

تسعى شركة ”بلدنا” القطرية لإنتاج الحليب لإطلاق ”مشروع ضخم” لها في الجزائر. وستحتضنه المزرعة النموذجية بمنطقة بوقطب في البيض، حسب ما أكدته مصالح الولاية.

ووفق ما ذكره بيان للولاية، فقد استقبل الوالي فريد محمدي يوم الجمعة، وفدا من خبراء الشركة، لمعاينة المزرعة النموذجية في بوقطب.

وتلقى خبراء ”بلدنا” القطرية ”التوضيحات اللازمة بشأن المشروع الضخم. حيث سجّلوا ارتياحا بالغا واهتماما كبيرا بتجسيد هذا المشروع”، يضيف البيان.

وجرى لقاء وفد خبراء الشركة القطرية، مع السلطات المحلية لولاية البيض، بحضور المسؤولين المحليّين لقطاعي الفلاحة والموارد المائية في الولاية.

جانب من لقاء وفد خبراء شركة ”بلدنا” القطرية مع السلطات المحلية لولاية البيض

منظمة حماية المستهلك ترحّب..

وقد رحّب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح ”للشروق أونلاين”، بالاستثمار القطري في مجال صناعة الحليب بالجزائر.

وقال زبدي:”سيكون هذا المشروع جيّدا وهامّا. خاصة إذا تضمن نقل المؤهلات والتقنيات العالمية المستخدمة في هذا المجال”.

وأضاف:”تتطلب صناعة الحليب وتربية الأبقار وزراعة الأعلاف تقنيات متطورة. وقد أحرزت هذه الصناعة تقدّما كبيرا في قطر، على الرغم من حداثة تجربتها في هذا الميدان”.

وتابع يقول:”نتمنى أن يسمح نقل المعرفة التقنية عبر هذا المشروع، بتوسيع تجربتنا في مجال صناعة الحليب، في سائر مناطق الوطن”.

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