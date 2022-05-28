مشروع كوري لبعث صناعة السيارات في الجزائر

وفد هام لزيارة معدات الإنتاج الحديثة في مصنع باتنة

سيقود سفير كوريا الجنوبية في الجزائر “كيم شون” صباح الاثنين وفدا مشتركا رفيع المستوى لزيارة مصنع السيارات الجديد بباتنة، والذي تدعم بأحدث تجهيزات التصنيع المدعمة بتقنية “الروبوت”، وستشارك وزارة الصناعة في هذه الزيارة للوقوف على جاهزية المصنع، ومدى مطابقته مع إقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر بنسبة إدماج عالية.

وأكدت مصادر مسؤولة من مجمع “غلوبال غروب” للشروق، أن خرجة السفير الكوري تأتي في إطار الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، وما يقدمه من امتيازات للشركاء الأجانب للاستثمار في مختلف المجالات، خاصة في مجال تصنيع السيارات أين يرغب الكوريون في إقامة صناعة حقيقية تعتمد على أحدث التكنولوجيا، تزامنا مع تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار الذي أكد أن قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات في الجزائر وفق نسبة إدماج كبيرة، وأضافت ذات المصادر أن الشراكة الجزائرية الكورية بجاجة إلى هذه الزيارة للتحقق من مدى جاهزية الكوريين لبعث صناعة السيارات في الجزائر وفق الشروط الجديدة.

وقالت مصادرنا أن السفير سيستغل الزيارة لتأكيد جاهزية مصنع باتنة لاحتضان التوجه الجديد للجزائر في تصنيع السيارات، خاصة بعد استفادة المصنع من أحدث التجهيزات التي تصنفه الخامس عالميا بالنسبة للمجموعة الكورية العملاقة في صناعة السيارات “كيا –هيونداي” والتي ستكون حاضرة، والتي سبق وتعهدت للسلطات الجزائرية بنقل التكنولوجيا لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في مصنعها بالجزائر، وذلك برفع نسبة الإدماج المحلي الـ50 بالمائة واستغنائها عن العملة الصعبة في استيراد أجزاء السيارات التي ستصنع محليا، كما تعهدت بتوظيف 30 ألف عامل في مصنعها باتنة الذي سيكون مفتوحا لمختلف العلامات في الجزائر لصناعة هياكل السيارات ووقف استيرادها من الخارج.

وتجدر الإشارة أن الصانع الكوري للسيارات جدد ثقته في مجمع غلوبال غروب الذي قدم مخطط عمل لتصنيع السيارات في الجزائر والتي تعتمدعلى الصناعة المحلية لهياكل السيارات انطلاقا من الحديد الجزائري محلي الصنع، وكذا مجالات التلحيم والدهن وصناعة قطع غيار ولواحق السيارات، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” من أجل إنشاء 1000 شركة صغيرة ومتوسطة لأجل المناولة وصناعة الأجزاء البلاستيكية ومرافقة الشريك الكوري لهذه الشركات الناشئة من أجل تطويرها والدخول إلى الأسواق العالمية، كما جسد المجمع اتفاقا مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية باتنة من أجل تكوين اليد العاملةبمختلف مصانع المجمع وتحيين البرامج البيداغوجية لمختلف اختصاصات الصناعات الميكانيكية، مما يمكن مختلف المتربصين بالإطلاع على آخر مناهج العمل والتكنولوجيات المستعملة في تخصص الميكانيك.