مشروع لإعادة تنظيم أسواق الجملة في الجزائر

وإدخال ممارسة الرياضة في مراكز التكوين المهني

استمعت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء، لعرض وزاري مشترك حول إعادة تنظيم أسواق الجملة في الجزائر.

وترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء اجتماع الحكومة، الذي خصّص لدراسة ملفات ومشاريع تتعلق بـقطاعات النقل، الرياضة، الريّ، التجارة، المناجم، والثقافة والفنون.

وخلال الاجتماع، قدّم الوزراء المكلّفون بالداخلية والتجارة والفلاحة عرضا مشتركا حول إعادة تنظيم أسواق الجملة وإدماج الأسواق الموازية في القطاع الرسمي.

ويتوزّع عبر التراب الوطني 64 سوقا للجملة، ستضاف إليها 6 أسواق جديدة بعد استكمال أشغال إنجازها، حسب ما ذكره بيان الاجتماع.

وفي مجال الشباب والرياضة، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لتعديل القانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

ويتضمن التعديل، إدخال ممارسة الرياضة في أوساط التكوين والتعليم المهنيين، على غرار الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية.

بيان اجتماع الحكومة: