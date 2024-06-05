مشروع لإنجاز محطة مسافرين جديدة في مطار هواري بومدين

كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار مديوني، عن قرب إطلاق مشروع لأنجاز محطة جديدة شرق مطار الجزائري الدولي، هواري بومدين، وذلك استجابة للتدفق المتزايد للمسافرين في السنوات القادمة.

وفي تصريح له، أمس الثلاثاء، أشار مديوني إلى أن المحطة “الشرقية”، التي ستضاف إلى المحطة “الغربية”، ستكون مجهزة بمناطق عبور جديدة وستعزز قدرات المطار الذي من المتوقع أن يستقبل هذا العام أكثر من 10 ملايين مسافر، وفق ما نقلته “واج”.

كما تطرق مختار مديوني، إلى أهمية إنجاز “قرية شحن” جديدة لنقل البضائع ومشاريع لإتمام جميع العمليات المطارية، بما في ذلك معالجة الأمتعة و مراقبة المسافرين باستخدام الحلول التكنولوجية.

وشدّد مديوني، على أهمية جعل مطار الجزائر الدولي، منصة مطارية كبيرة في المنطقة، ومنطقة عبور استراتيجية من أفريقيا إلى أوربا والعكس، مضيفا بأن البعد المحوري للمطار، سيتم تعزيزه من خلال البرنامج الطموح الذي تتوفر عليه الخطوط الجوية الجزائرية، والمتمثل في إطلاق رحلات جديدة امريكا الشمالية والجنوبية، مؤكدا ذات الوقت، على ان مطار الجزائري الدولي، يعدّ من بين أحدث المطارات في العالم.