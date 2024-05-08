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اقتصاد

مشروع لإنشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول

الشروق أونلاين
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مشروع لإنشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول
ح.م
عرقاب مع غوكتاش

تعكف الجزائر وتركيا على إطلاق مشروع لإنشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول، حسب ما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم يوم الأربعاء.

حيث ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، رفقة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش، أشغال الدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.

وتطرق الطرفان خلال أشغال اللجنة، إلى مشاركة تركيا كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي في جوان 2024. ومشروع إنشاء مركز ثقافي جزائري بإسطنبول، إلى جانب فتح فرع للبنك العمومي التركي “زراعات”.

ونوّه عرقاب بهذه المناسبة، بأهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائية، عملا بتوصيات رئيسي البلدين. مشيرا إلى رغبة الجزائر وتركيا في إنشاء شركة في مجال البحث والاستغلال المنجمي.

من جهتها، أعربت غوكتاش عن تطلّع تركيا إلى بلوغ حجم 10 مليار دولار من التبادلات التجارية، وتطوير التعاون في المجال المنجمي والفلاحي، وتعزيز وجود الشركات التركية بالجزائر.

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