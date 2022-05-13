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الجزائر

مشروع للتعاون الجزائري الألماني في مجال الاقتصاد الأخضر

الشروق أونلاين
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مشروع للتعاون الجزائري الألماني في مجال الاقتصاد الأخضر
ح.م
جانب من اللقاء

بحث ممثلو الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، الخميس، سبل الشراكة والتعاون مع فريق من خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة فقد حضر اللقاء مستشار التعاون الدولي لدى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، زكرياء مغني، والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، محمد الشريف بوزيان، وكذا اطارات الوزارة ووكالتي ”أناد” و”أونجام”.

وخلال الاجتماع، استمع خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي للشروحات المقدمة حول المقاولاتية الخضراء ودعم استحداث مؤسسات مصغرة ناشطة في المجال البيئي والتنمية المستدامة وكذا الإصلاحات التي عرفها القطاع والاستراتيجية المسطرة من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، بالإضافة إلى النشاطات الاقتصادية المصغرة للمرأة المقاولة والمشاريع الممولة في هذا الإطار عبر كامل التراب الوطني.

من جهتهم، عرض خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال هذا اللقاء مجالات التعاون خاصة في مجالات استرجاع ورسكلة النفايات، تصفية المياه وسبل مرافقة المؤسسات المصغرة الناشطة في هذا المجال، حسب البيان.

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