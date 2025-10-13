مشروع محروقات جزائري سعودي بـ 5.4 مليار دولار

أبرم مجمع سوناطراك اليوم الاثنين، اتفاق شراكة مع شركة مداد السعودية لاستكشاف واستغلال المحروقات في محيط إليزي، جنوب الجزائر، بعقد يمتد لثلاثين سنة قابل للتجديد 10 سنوات إضافية.

وفي كلمة ألقاها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أكد أن القيمة الاجمالية للاستثمار تقدّر بـ 5.4 مليار دولار، حيث ستقوم الشركة السعودية بالتكفل بعملية الاستكشاف والاستغلال بقيمة 288 مليون دولار.

أكد حشيشي، على إسناد أشغال هذا الشروع الى المؤسسات الجزائرية، وذلك تعزيزا لدورها في مجمل سلاسل القيم المتعلقة بالمحروقات.

وتسعى شركتا سوناطراك ومداد إلى تحقيق إجمالي إنتاج يقدر بـ 933 مليون برميل مكافئ نفط منها 125 مليار متر مكعب من الغاز و204 مليون برميل من المحروقات السائلة تتوزع على 103 مليون برميل من غاز البترول المسال و101مليون برميل من المكثفات وهي مؤشرات واضحة تعكس أهمية هذا المشروع

وسيتم خلال انجاز هذا المشروع، يقول حشيشي، بالتقيد التام بمتطلبات حماية البيئة والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية في الصناع البترولية بما يضمن أعلى معايير الكفائة والجودة.