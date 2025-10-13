-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

مشروع محروقات جزائري سعودي بـ 5.4 مليار دولار

الشروق أونلاين
  • 831
  • 0
مشروع محروقات جزائري سعودي بـ 5.4 مليار دولار

أبرم مجمع سوناطراك اليوم الاثنين، اتفاق شراكة مع شركة مداد السعودية لاستكشاف واستغلال المحروقات في محيط إليزي، جنوب الجزائر، بعقد يمتد لثلاثين سنة قابل للتجديد 10 سنوات إضافية.

وفي كلمة ألقاها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، أكد أن القيمة الاجمالية للاستثمار تقدّر بـ 5.4 مليار دولار، حيث ستقوم الشركة السعودية بالتكفل بعملية الاستكشاف والاستغلال بقيمة 288 مليون دولار.

أكد حشيشي، على إسناد أشغال هذا الشروع الى المؤسسات الجزائرية، وذلك تعزيزا لدورها في مجمل سلاسل القيم المتعلقة بالمحروقات.

وتسعى شركتا سوناطراك ومداد إلى تحقيق إجمالي إنتاج يقدر بـ 933 مليون برميل مكافئ نفط منها 125 مليار متر مكعب من الغاز و204 مليون برميل من المحروقات السائلة تتوزع على 103 مليون برميل من غاز البترول المسال و101مليون برميل من المكثفات وهي مؤشرات واضحة تعكس أهمية هذا المشروع

وسيتم خلال انجاز هذا المشروع، يقول حشيشي، بالتقيد التام بمتطلبات حماية البيئة والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية في الصناع البترولية بما يضمن أعلى معايير الكفائة والجودة.

مقالات ذات صلة
رسوم أمريكية بنسبة 100%.. مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين

رسوم أمريكية بنسبة 100%.. مرحلة جديدة من الحرب التجارية مع الصين

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

الجزائر في أجندة المستثمرين الهولنديين

“ايني” تبحث عن شراكات لإطلاق مشاريع جديدة

“ايني” تبحث عن شراكات لإطلاق مشاريع جديدة

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذّر من “تزوير وإصدار وثائق باسمها”

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحذّر من “تزوير وإصدار وثائق باسمها”

منجم غارا جبيلات: هذا هو تاريخ دخول أول وحدة للمعالجة الأولية حيز النشاط

منجم غارا جبيلات: هذا هو تاريخ دخول أول وحدة للمعالجة الأولية حيز النشاط

“كوسوب” تنشر تقريرها السنوي حول نشاط سوق القيم المنقولة

“كوسوب” تنشر تقريرها السنوي حول نشاط سوق القيم المنقولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد