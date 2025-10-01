مشروع مشترك بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الأربعاء، حرص الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية حول ظاهرة الهجرة، وذلك من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

وفي كلمة له خلال اشرافه بالجزائر العاصمة، على إطلاق مشروع شراكة وتعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسيات الهجرة، من أجل تعزيز القدرات في مجال حوكمة هذه الظاهرة، أوضح سعيود أن هذا المشروع يعتبر “حلقة من سلسلة التعاون البناء بين السلطات الجزائرية والمركز”.

وذكر الوزير بالمناسبة ”حرص الجزائر على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات” ذات الصلة، لاسيما تلك التي “تعنى بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين”.

وأكد سعيود سعي الجزائر في ذات الوقت إلى حماية “مصالحها الوطنية، والحفاظ على علاقات بناءة ومحترمة مع دول الجوار، إدراكا منها بأن التنسيق والتعاون هما السبيل الأنجع لمواجهة التحديات المشتركة”.

وأشار في ذات الإطار إلى أن “الجزائر لم تغفل البعد الإنساني في تعاملها مع هذه الظاهرة، حيث اعتمدت على إجراءات عملية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان”، من خلال “تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، لضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم”.

وحضر مراسم إطلاق هذا المشروع، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسيات الهجرة، مايكل سبيند يليغر، والمدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، بوزارة الخارجية، رشيد مداح، وكذا نائب المدير العام للهجرة الدولية بوزارة اللجوء والهجرة بهولندا، فيكتور كريمير، إلى جانب نائب وزير الدولة المكلف بالهجرة بسويسرا، هاندريك كروسكويف وسفيرة الدنمارك بالجزائر، كاثرين فروم هوير.