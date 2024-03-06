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الجزائر

مشروع مهم لوزارة الطاقة في ولاية ميلة

الشروق أونلاين
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مشروع مهم لوزارة الطاقة في ولاية ميلة

قررت وزارة الطاقة والمناجم، تخصيص مبلغ مالي إضافي قيمته 80 مليار سنتيم، لاستكمال مشاريع التغطية بالغاز الطبيعي في ولاية ميلة، وفق ما أعلنه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، منذر بودن.

وخلال لقاء جمعه بوزير المالية، لعزيز فايد، دعى بودن، إلى ضرورة رفع التجميد على المستشفيات الأربعة لبلديات ترعي باينان ورجاص والقرارم قوقة ومستشفى الأم و الطفل في بلدية ميلة،

وإلى جانب ذلك، تم التطرق أيضاً لتخصيص مبلغ إضافي لإتمام إنجاز مستشفيين تلاغمة و تاجنانت.

إضافة إلى أهمية إنجاز محول شلغوم العيد لاهميته البالغة.

 

 

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