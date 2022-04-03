مشروع نصّ لمحاربة الأغاني المسيئة للذوق العام

قالت إن الوزارة لا تدعم هذا النوع من الغناء.. مولوجي من البرلمان:

كشفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أن دائرتها الوزارية ستعمل على تحضير نصّ تنظيمي لدعم الترسانة القانونية لمحاربة الأغاني الهابطة والمسيئة للذوق العام.

وأضافت الوزيرة مولوجي على هامش ردها على أسئلة نواب البرلمان أن النصّ سيعمل على دعم الإجراءات التنظيمية والقانونية للوزارة والتي تقف في وجه انتشار الأغاني المسيئة للذوق.

وأكدت الوزيرة ردا على سؤال حول دور الوزارة في انتشار هذا النوع من الأغاني المشجعة للعنف والانحلال، أن الدولة لا تدعم هذا النوع من الغناء وبدورها تقوم وزارة الثقافة والفنون بكل ما بوسعها للوقوف في وجه هذا النوع من الأغاني التي صارت تجد طريقها للانتشار عن طريق الوسائط والمنصات الإلكترونية.

ولفتت مولوجي أن الوزارة تقدّم تراخيص مسبقة لمنظمي العروض والحفلات تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه التجاوزات ويتعرض المتعامل إلى السحب الفوري لرخصة العمل في حال لم يلتزم بها كما تسعى الوزارة عن طريق الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى محاربة القرصنة في هذا المجال حيث يسعى بعض المنتجين إلى تسويق هذه الأغاني بطوابع مزورة للديوان الوطني لحقوق التأليف.

ونبّهت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب أن انتشار الأغاني المسيئة للذوق العلام ليست مهمة الوزارة لوحدها لكنها فضية تتعلق بالتربية والثقافة وتهم المجتمع الكل وبالتالي فإنها قضية الجميع.

من جهة أخرى قالت وزيرة الثقافة وردا على سؤالين حول رفع التجميد عن بعض المسارح قالت أن العملية جارية بالتدريج في جميع الولايات، كما أكدت أيضا أن مهرجان الأغنية السوفية في الوادي مرسم وسيقام في آجاله دون أن تعطي الوزيرة أي تفصيل بخصوص التاريخ المنتظر.