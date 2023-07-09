مشعل: الجزائر في صدارة الدول الداعمة لفلسطين

أدان استقواء الدول المطبعة بالكيان الصهيوني

وصف رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في الخارج، خالد مشعل، الجزائر بأنها في صدارة الدول العربية الداعمة لفلسطين في ظل موجة التطبيع التي يشهدها العالم العربي، وأثنى على جهود الرئيس تبون في دعم صمود الفلسطينيين.

وقال مشعل، في حوار مع قناة “الشروق نيوز” مساء السبت، هنالك “دول تدعم صمود فلسطين والجزائر في طليعة هذه الدول”، مضيفا أن “الجزائريين يعرفون الاحتلال الذي قاوموه طيلة 132 سنة، لذلك تجدهم يُقدّرون ويعرفون معاناة الفلسطينيين”.

وتوقف مشعل عند القرار الذي أصدره الرئيس تبون بمنح معونة مالية قدرها 30 مليون دولار لإعادة إعمار مخيم جنين الذي تعرض لعملية تخريب كبيرة من الكيان الصهيوني، وقال في هذا الخصوص “المعونة المقدمة من الرئيس تبون من تجليات الموقف الجزائري الأصيل، ونأمل في مبادرات من دول عربية”.

وأكد مشعل حاجة فلسطين والمقاومة لمزيد من الدعم العربي إن على المستوى السياسي أو المادي وبمتابعة الكيان الصهيوني وفضحه.

وأدان مشعل في الحوار، الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني، ووصف ما يحدث بالقول “العدو الصهيوني أصبح في أحشائنا”، وانتقد بشدة استقواء دول عربية بالكيان الصهيوني على حساب دول عربية أخرى.

وتابع مشعل متحدثا عن التطبيع ومخاطره، بالقول إن “محاولات الاختراق الصهيوني للجسم العربي وفرض الإبراهيمية سيكون مصيرها الفشل، لأن القضية الفلسطينية ملتهبة، وحتى المطبعون يُحرجون لما تكون المعركة ساخنة في فلسطين، وفي الهدوء يجد المطبع العربي طريقا لهذا المسار”، ليتوجه بالكلام إلى الدول “المطبعة” خاصة من ركبت قطار التطبيع في السنوات القليلة الماضية بالقول: “التطبيع خطر عليكم كذلك وليس على فلسطين فقط”.

وفضل مشعل أن تكون إجابته دبلوماسية عند الحديث عن الخلاف مع السلطة الفلسطينية الذي دخل عامه الـ16، وتجنب تحميل الجانب الآخر المسؤولية عن تعطل المصالحة الفلسطينية، رغم تعدد المبادرات ومن بينها اتفاق الجزائر الذي رعاه الرئيس تبون، وكلل بإعلان “اتفاق الجزائر”.