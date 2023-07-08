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الجزائر
الأفلان يجدد دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية

مشعل: نسعى لتطبيق “إعلان الجزائر” على الأرض

س.ع
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مشعل: نسعى لتطبيق “إعلان الجزائر” على الأرض
ح.م
جانب من اللقاء

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، السبت بالجزائر العاصمة، على الموقف المبدئي والثابت للحزب في دعم ونصرة القضية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالخارج، خالد مشعل، حسب بيان للتشكيلة السياسية.
وبحث الطرفان تطورات القضية الفلسطينية، حيث جدد أبو الفضل بعجي “تأكيده على الموقف المبدئي والثابت للحزب في دعم ونصرة القضايا العادلة في العالم، كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، مشددا على استعداد تشكيلته السياسية للمشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها دعم ومساندة الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا، انطلاقا من مواقف الدولة الجزائرية.
وبالمناسبة، تطرق بعجي – يضيف المصدر- إلى عدة مسائل إقليمية ودولية، مشيدا في ذات السياق بجهود رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودور الدبلوماسية الجزائرية “كقوة اقتراح في النزاعات الإقليمية والدولية، باعتبارها وسيطا تاريخيا نزيها وموثوقا به، انطلاقا من القناعة بضرورة احترام لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بدعم ومساندة الحركات التحررية ونصرة القضايا العادلة في العالم”.
من جهته، أعرب خالد مشعل، الذي كان مرفوقا بعضو القيادة بحركة حماس في الخارج، الدكتور سامي أبو زهرة، عن شكره وتقديره للجزائر وكذا حزب جبهة التحرير الوطني على “الجهود الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني”، مؤكدا سعيه إلى دفع إعلان الجزائر حول المصالحة الفلسطينية، الذي رعاه الرئيس تبون، نحو “التطبيق الفعلي على الأرض”، حسب ذات البيان.

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