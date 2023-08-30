مشعوذة وشريكها يسلبان امرأة مجوهرات ويبيعانها في الطارف

أفراد الدرك عثروا داخل مسكنها على عقاقير وطلاسم ومصحف ممزق

ظلت امرأة تبلغ من العمر 44 سنة تمارس طقوس السحر والشعوذة لفترة بمنطقة قيبار ببلدية الذرعان في ولاية الطارف، ما مكّنها من النصب والاحتيال على زبائنها من النساء والرجال من مختلف الأعمار، وسلبهم أموالا ومجوهرات بعد إيهامهم بقدرتها على معالجة مشاكلهم وفك السحر وعلاجهم من مختلف الأمراض، قبل أن يتم اكتشاف أمرها وتوقيفها، صباح، الثلاثاء، من طرف أفراد الدرك الوطني متلبسة بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

المشتبه فيها التي تنحدر من بلدية الذرعان بولاية الطارف، تم توقيفها رفقة شريكها، إثر تلقي فرقة الدرك الوطني بالذرعان لشكوى من إحدى النساء، جاء في مضمونها بأنها تعرضت للنصب والاحتيال، من طرف المشتبه فيها، عن طريق السحر والشعوذة، حيث سلبتها مصوغات ذهبية تتمثل في زوج من الأساور، بعد أن أوهمتها على قدرتها في علاجها وفك السحر الذي كانت تعاني منه الضحية.

على اثر ذلك وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، باشر أفراد فرقة الدرك الوطني تحرياتهم وتحقيقاتهم انطلاقا من المعلومات الواردة في شكوى الضحية، ما مكّن من تحديد مكان تواجدها ليتم توقيفها داخل مسكنها الذي تمت مداهمته بعد الحصول على إذن النيابة بتفتيشه، ما أسفر عن حجز كمية معتبرة من الأدوات المستعملة في ممارسة طقوس السحر والشعوذة والمتمثلة في مجموعة الأعشاب، والعقاقير والبخور، بالإضافة إلى ملابس داخلية ومصحف ممزق، ومجموعة من الكراريس المكتوب عليها تعاويذ وطلاسم، وكذا سلاح ابيض محظور، كما مكّنت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيها من العثور على سجائر ملفوفة بالكيف المعالج ومبلغ مالي معتبر من عائدات نشاط ممارسة السحر والشعوذة.

كما تم توقيف شريكها الذي كان يتكفل بعملية بيع المجوهرات التي تقوم بسلبها من زبوناتها، وبمواصلة التحقيق في القضية وبناء على اعترافات المشتبه فيها تم تفتيش محل تجاري لبيع المجوهرات قامت المشتبه فيها وشريكها ببيع القطع الذهبية المتمثلة في الأساور التي سلبتها من الضحية، بمبلغ مالي معتبر، ليتم على إثرها توقيف صاحب محل المجوهرات.

المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن جنحة للنصب والاحتيال، الاشتراك والاستهزاء بما هو معلوم بالدين، حيازة سلاح ابيض محظور من دون مبرر شرعي بالإضافة إلى ممارسة طقوس السحر والشعوذة، تم بموجبه تقديمهم جميعا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان.