مشعوذ أجنبي بخنشلة يهدد ضحاياه بـ “تسليط” الجن عليهم

يبتز السيدات للقيام بأعمال غير أخلاقية

أوقفت الفرقة الجنائية بأمن خنشلة، رعية أجنبي من جنسية مغربية، في العقد الثالث من العمر، متهم بالنصب والاحتيال، وممارسة الشعوذة والكهانة، والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، مع التهديد بالقتل والاختطاف، بزعمه استعمال الجن ضد ضحاياه من الذين يقصدونه للعلاج، حيث يلجأ هذا الأخير إلى استعمال أساليب احتيال، للاستيلاء على أموال الضحايا، من اجل المعالجة، من العديد من الأمراض المستعصية مثل السرطان ومن العقم، كما يحاول تحت طائلة التهديد والابتزاز، إجبار النساء على إبرام علاقات عاطفية معه، من أجل المعالجة والتخلص من السحر، وقد مكنت العملية من ضبط العديد من طلاسم السحر والشعوذة، وخليط من المواد المجهولة وسوائل تستعمل في نشاطه وعظام وشعر وصور نسائية.

وحسب بيان لمديرية الأمن، بخنشلة، فإن القضية تعود إلى تحقيق أمني، كانت قد باشرته عناصر الشرطة، بخصوص شكوى تقدمت بها سيدة عمرها 37 سنة، بخصوص تعرضها للتهديد، والابتزاز من هذا المحتال، البالغ من العمر 32 سنة، الذي تم اللجوء إليه، من قبل زوجها، من أجل معالجتهما من العقم.

وقالت الشاكية أن الدحّال زعم، قدرته على علاج العقم، وباشر القيام بـ “حصصه العلاجية”، التي استهلها بآيات قرآنية، ورش الماء على مختلف أنحاء المنزل، ليغادر بعد ذلك ثم يطلب منهما المداومة على عملية العلاج، غير أنه في كل مرة يقوم بقراءة آيات قرآنية، ناقصة دون إتمامها، كما يقوم بتمتمة كلام غير مفهوم على مسامعهما، ليخطرهما بأنهما تعرضا لسحر يصعب فكه، وتضيف الضحية أنه قال لها بأن علاجهما يتطلب دفع مبلغ 20 مليون سنتيم، وبعد تسلمه للمبلغ المالي من قبل الزوجين، تمكن بعد ذلك من الحصول على رقم هاتف الزوجة، ليقوم بتهديدها وابتزازها، من أجل ربط علاقة عاطفية معه، كونها السبيل الوحيد للعلاج حسب زعمه، وفي حالة عدم الاستجابة له، فسوف يقوم باختطافها وقتلها.

وخلال تحريات الفرقة الجنائية، تم رصد المشعوذ، وتوقيفه على مستوى مدينة خنشلة، وعُثر بحوزته على قصاصات من الورق، مدون عليها طلاسم تستغل في طقوس السحر والشعوذة، إضافة إلى مبلغ 13200 دج. وإثر مداهمة مسكنه، تم العثور على اورق دونت عليها طلاسم سحرية، ومستلزمات من المواد الطبيعية، يستعملها في طقوس السحر والشعوذة، وخلطة متكونة من عدة مواد، يتناولها الضحايا للشفاء من مختلف الأمراض التي يصابون بها حسب زعمه، كما تم حجز العديد من الهواتف النقالة، ومجموعة من الشرائح يستعملها للتواصل مع ضحاياه وصور نساء، لتحرر ضده محضرين، الأول بموضوع التهديد بالقتل مصحوب بأمر، جنحة النصب، مخالفة ممارسة مهنة العرافة، والثانية موضوع جنحة الدخول والإقامة غير الشرعيين، بالتراب الوطني، ليتم تقديمه، أمام نيابة محكمة خنشلة، أين صدر في حقه أمر إيداع، في انتظار محاكمته لاحقا.