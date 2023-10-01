مشكلة “آيفون 15 برو”.. آبل تُلقي اللَوم على “إنستغرام”

أرجعت شركة “أبل” السبب في ارتفاع حرارة هواتفها الجديدة “آيفون 15” إلى بعض التطبيقات الشائعة مثل “أنستغرام”.

ووجهت “أبل” سهام اللوم على مشكلة برمجية ومشكلات أخرى مرتبطة بالتطبيقات الشائعة مثل “أوبر” و”إنستغرام” في التسبب في ارتفاع حرارة طرازات “آيفون 15″ التي تم إصدارها مؤخرا وإثارة شكاوى حول أنها تصبح ساخنة للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، السبت، إنها تعمل على تحديث لنظام ” آي أو إس 17″ الذي يعمل على تشغيل تشكيلة برامج ” آيفون 15″ لمنع الأجهزة من أن تصبح ساخنة بشكل غير مريح.

وفي بيان قصير اطلعت عليه الأسوشيتد برس، لم تحدد الشركة جدولا زمنيا لإصلاح برمجياتها.

وتقول الشركة إنها تعمل أيضا مع مزودي التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات، مضيفة أن “إنستغرام” قام بتعديل تطبيقه لأجهزة “آيفون” هذا الأسبوع.