مشكلة صحية خطيرة يشير إليها الألم في هذا المكان من الجسم!

كشف أخصائي في طب الأعصاب أن الألم في منطقة الصدغين وعلى الرغم من شيوعه عند الكثيرين، إلا أنه قد يكون دلالة على مشكلة صحية خطيرة.

ووفقا للدكتور بيتر سوكوف فإن الإشارة المثيرة للقلق في هذه الحالة بشكل خاص هي ما يسمى بألم الرعد، الذي يحدث فجأة، ويكون شديدا جدا، ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل قدرات الشخص تماما، ما يستدعي طلب المساعدة الطبية العاجلة.

وأوضح سوكوف أنه من المهم الانتباه ليس فقط إلى طبيعة الألم، بل إلى الأعراض المصاحبة له أيضا، فإذا كان الصداع مصحوبا باضطرابات عصبية – ضعف في الأطراف أو خدر أو مشكلات في التنسيق، فقد يشير هذا إلى بداية جلطة دماغية.

وأوصى بضرورة الإسراع في تناول الدواء اللازم عند حدوث نوبة الصداع لأنه كلما تناول الشخص الدواء مبكرا، كلما زادت فعاليته. ويحذر من تحمل الألم، لأنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم الحالة.