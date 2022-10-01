مشكلة غير متوقعة تعرقل انضمام بن سبعيني لجوفنتوس

يتواجد على رادار عديد الأندية الأوروبية

يتجه انتقال الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نحو نادي جوفنتوس الإيطالي إلى التعرض لعديد العراقيل غير المتوقعة، رغم تأكيد وسائل إعلام إيطالية بأن الصفقة المحتملة مسألة وقت فقط، بعد أن فجّر الصحفي الإيطالي، نيكولو تشيرا، المختص في متابعة أخبار الانتقالات، مفاجأة من العيّار الثقيل عندما أكد بأن نادي جوفنتوس الإيطالي لا يمكنه ضم المدافع الجزائري، خلال هذا الموسم بسبب مشكلة قانونية.

وكانت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية كشفت خلال الساعات الماضية عن خطة إدارة اليوفي لضم رامي بن سبعيني خلال نافذة التحويلات الشتوية المقبلة، واصفة الصفقة المحتملة بالمفيدة للنادي الإيطالي، ونشر الصحفي الإيطالي تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “رغم الشائعات العديدة التي راجت في الأيام القليلة الماضية، رامي بن سبعيني ليس هدفا لجوفنتوس في جانفي”، قبل أن يضيف: “من بين أمور أخرى الظهير الأيسر الجزائري لنادي غلادباخ من خارج دول الاتحاد الأوروبي واليوفي استنفذ حصته القانونية منها بالفعل هذا الموسم”، الأمر الذي يعني استحالة تواجد بن سبعيني مع اليوفي في هذه الحالة.

إلى ذلك، يتيح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للأندية الإيطالية الاستفادة من ستة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي ضمن قائمته الرسمية في كل موسم، وهو العدد الذي وصل إليه جوفنتوس، ما يمنعه من إضافة لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي إلى قائمته إلا في حال تخلصه من أحد اللاعبين الحاليين، الأمر الذي يعرقل فكرة ضم بن سبعيني.

يجدر الذكر، أن رامي بن سبعيني انتقل إلى بوروسيا مونشغلادباخ صيف عام 2019 قادما من نادي ستاد رين الفرنسي مقابل 8 ملايين يورو، وخاض منذ ذلك التاريخ 90 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.