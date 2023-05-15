مشكل الإزدحام المروري بالعاصمة.. الوالي يكشف جديد الملف

كشف والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، عن وجود نظرة ترتكز على 3 محاور للتخفيف من مشكل الإزدحام المروري بالعاصمة.

وفي رده على سؤال “بفوروم الأولى” يتعلق بالإزدحام المروري على مستوى العاصمة، أكد الوالي وجود نظرة ترتكز على ثلاثة محاور للتخفيف من الضغط المروري.

حيث تتضمن هذه المحاور توسيع شبكة الطرق التي تشهد ازدحاما كبيرا على غرار توسعة الطريق الولائي رقم 115 الرابط بين سطاوالي وسيدي فرج، وكذا الطريق الوطني الازدواجي رقم 11 والرابط بين سيدي فرج وزرالدة وغيرها من الطرقات.

كما صرح المسؤول بوجود برنامج للقضاء على النقاط السوداء للإختناق المروري حيث تم برمجة 5 أنفاق، اثنان منهم يدخلان حيز الخدمة بداية شهر جويلية القادم على مستوى الطريق الوطني رقم 41 الرابط بين بني مسوس وشراقة.

وتابع المسؤول الأول عن ولاية الجزائر العاصمة حديثه بضرورة عصرنة تسيير حركة المرور بوضع نظام ذكي ثلاثي الألوان والأبعاد، حيث يتم دراسة هذا النظام مع مؤسسة وطنية جزائرية.

وأضاف رابحي أن “الميترو على مستوى العاصمة يعرف خطه توسعا نحو المطار وبراقي وباب الواد مع وجود دراسة أخرى لتوسيعه من باب الواد إلى أولاد فايت ودرارية، إلى جانب توسيع خط ترامواي من رويسو إلى غاية بئر مراد رايس، وكذا من حي زرهوني إلى برج الكيفان على طول 1 كيلومتر و 700”.

وفي السياق، ذاته تحدث رابحي عن دراسة أولية لتحديد رواق من أجل إنجاز خط للقطار الكهربائي السريع “المونوراي” على طول 67 كلم ويكون على خطين.

وينطلق الخط الأول حسب ضيف الفوروم من حي مختار زرهوني ويكون لديه تقاطع مع الترامواي مرورا عبر الصافكس فجامع الجزائر ثم الصابلات فصعودا نحو بئر مراد رايس ثم زرالدة وسيدي عبد الله.

أما الخط الثاني فيبدأ من واد السمار وله تقاطع مع محطة المترو التي هي في طور الإنجاز قرب جامعة هواري بومدين ثم ملعب نيلسون مونديلا حتى بئر مراد رايس.

ويتقاطع هذا الخط يقول رابحي مع الخط الأول لينزل بعدها نحو بئر خادم عين المالحة فالسمار ويصل إلى بئر توتة على مستوى الطريق شرق غرب، أين ستكون مواقف سيارات مخصصة للأشخاص القادمين من خارج الولاية.