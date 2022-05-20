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الجزائر
رفضوا مقترح السكن الترقوي العمومي

مشكل السكن يخرج الأساتذة الجامعيين للاحتجاج

إلهام بوثلجي
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مشكل السكن يخرج الأساتذة الجامعيين للاحتجاج

خرج الأساتذة الجامعيون، الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعبير عن رفضهم لمقترح السكن الترقوي العمومي الباهظ الثمن والذي لا يتناسب والراتب الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي.

وفي السياق ذاته، خرج الأساتذة الجامعيون عبر عدة مدن جامعية في وقفات احتجاجية للمطالبة بتوفير سكن لائق لهم، ورفض سكنات الترقوي العمومي التي لا تتلاءم والأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي، وفق تعبيرهم.

ورفع الأساتذة شعارات تعبر عن الوضعية التي يعيشون فيها ولا سيما بسبب تدهور القدرة الشرائية، منها: “راتب الأستاذ الجامعي وسكنات الترقوي العمومي معادلة خاطئة”، و”لا أستاذ دون راتب محترم وسكن لائق وظروف عمل مريحة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تعد الثالثة من نوعها للأساتذة الجامعيين دون تنظيم نقابي خلال الموسم الجامعي، كما سبق لهم أن التقوا بممثلي الوزارة وقدموا مقترحاتهم لحل أزمة السكن وخاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للأساتذة، بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية وعدم مراجعة سلم الأجور منذ سنوات، مطالبين بضم سكنات الترقوي العمومي لمشاريع برنامج السكن الوظيفي ورفع التجميد عنها، مع دعم سعر هذه السكنات لكي تتناسب وإمكانيات الأستاذ، أو تسقيف الأجر لتمكين الأساتذة من الاستفادة من مختلف الصيغ الأخرى.

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