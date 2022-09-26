مشكل الفعالية يؤرّقني رغم استدعائنا للاعبين جدد

مدرب "الخضر" لأقل من 23 سنة ولد علي:

عبّر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، نور الدين ولد علي، عن تأسفه على نقص فاعلية الخط الهجومي للفريق، خلال المباراة الودية التي جمعته أمام السودان (فوز 1-0)، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا-2023 لهذه الفئة العمرية بالمغرب.

وصرح المدرب الوطني للموقع الرسمي للاتحادية: “أمام السودان، صنعنا الكثير من الفرص التهديفية لكننا لم نوفق أمام مرمى المنافس، نحن بحاجة إلى مهاجم قناص، مثل هذه المواجهات تسمح لنا بتصحيح الأخطاء واستخلاص الدروس”.

وفي أول اختبار ودي أمام السودان بملعب عمر حمادي بالعاصمة، اكتفى شبان “الخضر” بهدف وحيد وقعه يوليف بلاش (لاعب اوستريا لوستيناو- النمسا) في الدقيقة (44).

وأضاف “في كل مباراة نقحم لاعبين جدد حسب الحاجة، عموما المردود كان مقبولا، إلا أن مشكل الفعالية ما يزال يؤرّقني. رغم استدعائنا للاعبين جدد ولم نتمكن من الاستقرار في هذا الأمر”.

ولتعويض مغادرة المهاجم توفيق شريفي، المسرح إلى النادي الإفريقي التونسي، وجّه الناخب الوطني الدعوة للاعب جمعية الشلف، بوعلام سراير. كما تعزز التعداد بقدوم مهاجم شباب بلوزداد، محمد بلخادم، بعدما تأخر مجيئه “للخضر”، وبعدما أعفي من الدور الأول، يواجه المنتخب الوطني في الدور الثاني التصفوي المؤهل إلى كأس إفريقيا 2023، المتأهل من اللقاء المزدوج بين إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، المتعادلين سلبيا في مقابلة الذهاب بأديس أبابا، مباراة الذهاب للخضر ستلعب في الفترة ما بين 21-23 أكتوبر في حين تجرى مقابلة العودة ما بين 28-30 أكتوبر،. وفي حال التأهل يلتقي المنتخب الوطني في الدور التصفوي الثالث والأخير، المقرر ما بين 20 و28 مارس 2023، المتأهل بين غانا أو الموزمبيق ضد جزر موريس علما أن نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة ستجرى، شهر جوان2023 بالمغرب، حيث ستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس.