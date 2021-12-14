مشكل تذاكر الجزائريين في نصف النهائي يجد طريقه إلى الحل

بعد أن واجه الجزائريون المتواجدون في الدوحة، مشكلا كبيرا في اقتناء التذاكر الخاصة بحضور مباراة نصف النهائي، حملت الساعات الأخيرة أخبارا سارة للجماهير الجزائرية.

وتمكن عدد كبير من مناصري “الخضر” في الدوحة من اقتناء التذاكر مباراة قطر، بعد أن طرحت حوالي 4 ألاف تذكرة للبيع، تم اقتناؤها في وقت قياسي.

كما تمكن عدد آخر من أنصار المنتخب الجزائري من اقتناء تذاكر مباراة نصف النهائي، من عند مشجعين مغربيين، كانوا قد اشتروها قبل مباراة ربع النهائي أمام الجزائر، خاصة وأنهم كانوا واثقين من التأهل.

ومن المنتظر أن يتحصل كل الجزائريين المتواجدين في الدوحة، على تذاكر مباراة نصف النهائي، بما أن قانون “الفيفا” يحفظ حصة جماهير كل منتخب يكون طرفا في المباراة.