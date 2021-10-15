مشكل جديد يعطل الشروع في تهيئة ملعب تشاكر

قال مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة سعيد زوقاري، أن هناك مشكلا يتسبب في تعطيل الشروع في تهيئة ملعب تشاكر، تحسبا لمباراة “الخضر أمام بوركينافاسو، في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

وكشف سعيد زوقاري للقناة الإذاعية الأولى، أن عدم استلام بذور العشب الطبيعي، يعطل الشروع في تهيئة أرضية الميدان، حيث قال: ” ننتظر الحصول على الترخيص الذي يمكننا من استلام البذور المتواجدة في المطار منذ يومين”.

وتمنى مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، الحصول على البذور في أقرب الآجال، مؤكدا أن أي تأخير في الاستلام قد يهدد بعدم جاهزية أرضية ملعب تشاكر لمباراة بوركينافاسو “.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد أكد منح حق تسيير ملعب تشاكر للإتحاد الجزائري لكرة القدم، على أن يتمثل دور الوزارة في المتابعة.

ويواجه “الخضر” يوم 10 نوفمبر المقبل منتخب جيبوتي في القاهرة، قبل استقبال بوركينافاسو في الجولة الأخيرة من التصفيات بملعب تشاكر، وهي المباراة التي ستكونفاصلة للتأهل إلى مباراة السد، في حال فوز المنتخبين في الجولة الخامسة.

ويتصدر “الخضر” المجموعة برصيد 10 نقاط، رفقة منتخب بوركينافاسو مع أفضلية كبيرة للخضر، في فارق الأهداف.