مشهد فرار الأقدام السوداء من الجزائر يتكرر في القوقاز!

على خطى المستعمرين الأغبياء.. الأرمن يهربون من كارباخ

لمن لم يعايش قضية الأقدام السوداء في الجزائر أو تقادمت بالنسبة إليه ونسي تفاصليها الدقيقة، عليه أن يشاهد ما يحدث اليوم في منطقة كارباخ الأذرية، التي هزت الغرب وبات يتحدث أخيرا عن تصفية عرقية ضد المكوّن الأرمني الفار من الإقليم باتجاه وطنه الأم أرمينيا.

ما تشهده الطرق الرابطة بين إقليم كاراباخ الأذري ودولة أرمينيا المجاورة، هذه الأيام يكاد يطابق ما عاشته الموانئ والمطارات الجزائرية غداة 1962 وحتى قبلها بقليل (بعد إعلان الاستقلال في 19 مارس 1962)، عندما كان الفارون يقفزون في البحر لمحاولة اللحاق بالبواخر، أملا في الوصول إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.. المشهد ذاته في كاراباخ، طوابير من السيارات تمتد على طول عشرات الكيلومترات وفي بعض الأحيان تكاد تقارب المئات، هروبا من منازلهم.

كاراباخ، الجيب الأذري الذي كان محتلا من قبل الأرمن منذ تسعينيات القرن الماضي بتواطؤ غربي، والذي يحصي ما يناهز الـ120 ألف نسمة، يعيش هذه الأيام موجة نزوح كبيرة لم تحدث منذ عقود، تشبه إلى حد التطابق موجة نزوح الأوروبيين (الأقدام السوداء) من الجزائر بعد الاستقلال في سنة 1962، ويكمن الفارق فقط في كون عدد الأوروبيين الفارين من الجزائر يناهز المليون نسمة، في حين أن عدد الأرمن الفارين من كاراباخ في حدود سُبع (1/7) الذين فروا من الجزائر.

وحتى المواقف التي عبّرت عنها السلطات الأذربيجانية حاليا والتي تتحدث عن ضمانات لأرمن كاراباخ بتمكينهم من حقوقهم كرعايا أذريين، سبق للجزائريين أن وافقوا على تضمينها في اتفاقيات إيفيان للأوروبيين، الذين كان بإمكانهم الحصول على الجنسية الجزائرية والتمتع بالممتلكات التي حصلوا عليها خلال حقبة الاحتلال بطريقة غير قانونية، وعلى حساب صاحب الحق، الشعب الجزائري.

ما قامت به ميليشيات الأرمن عندما سيطرت بالقوة الغاشمة في بداية تسعينيات القرن الماضي على الأراضي الأذربيجانية بدعم من القوى الغربية حينها، كان نسخة طبق الأصل لما قامت به فرنسا في الجزائر بعد الاحتلال البغيض في 1830. فقادة يريفان وبعدما أخرجوا إقليم كارباخ من السيادة الأذربيجانية بمنطق العصابات، جلبوا شتات الأرمن من لبنان وسوريا ومن العالم ووطنوهم في بيوت الأذريين المهجّرين والكثير منهم تمت تصفيتهم.

هذا هو المنطق ذاته الذي مارسته فرنسا بعد 1830، فقد سعت بكل ما تملك من قوة ونفوذ ومكر، إلى تغيير المعطى الديموغرافي في الجزائر بما يساعدها على تطبيق سياسة الإحلال، أي إبادة السكان الأصليين بقوة السلاح وبالأوبئة والجوع، وتجهيل ومسخ من يبقى منهم حيا، كما فعل العرق الأبيض في أمريكا الشمالية مع الهنود الحمر، وإحلال محلهم قطاع الطرق والصعاليك والمجرمين المطلوبين للعدالة في مختلف بلدان أوروبا، من فرنسيين ويهود وإيطاليين وإسبان ومالطيين ويونانيين وسويسريين وبلجيكيين وبرتغاليين وكورسيكيين غيرهم.

هؤلاء الأوروبيون عندما وصل موعد الاختبار فشلوا، فقد خاطبتهم الثورة عبر رجال جيش وجبهة التحرير الوطني، للاختيار بين جيش الاحتلال الفرنسي، وبين الشعب الجزائري الذي قرر طرد المحتل بكل الطرق ومهما كلفه ذلك من ثمن، غير أن الغالبية الساحقة منهم اختاروا الطريق الخطأ في الوقت الخطأ، مفضلين الوقوف مع المحتل الغاشم على صاحب الحق الشرعي والأصيل، بل والأكثر من ذلك أن أيديهم ولغت في دماء الجزائريين، التي سالت بغزارة.

وعندما حان وقت الحساب، اقتنعوا في سنة 1962، لكن بعد فوات الأوان، بأن رهانهم على فرنسا كان خاسرا، ولذلك تركوا كل ما يملكونه في الجزائر وفروا بجلدهم خوفا من انتقام المتضررين (الشعب) من ممارساتهم وجرائمهم، وهذا رغم تطمين السلطات الجزائرية بأنهم يمكنهم البقاء والحصول على الجنسية.

حال الأرمن الفارين من كاراباخ هذه الأيام، هو صورة تاريخية متكررة لممارسات الاستعمار، فرغم وعود السلطات الأذرية بحمايتهم، إلا أنهم اختاروا الهروب، ببساطة لأنهم يستحضرون جرائمهم التي لا تنسى على مدار ثلاثة عقود، وهو الموقف نفسه بالنسبة للأقدام السوداء في الجزائر.