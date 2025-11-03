“مشهور” ليس مرادفًا لـ “جيّد”

مدرب فيرونا مدافعا عن بلغالي:

دافع التقني باولو زانيتي مدرب فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، عن لاعبه الدولي الجزائري رفيق بلغالي.

وبعد نهاية مباراة هيلاس فيرونا أمام الزائر نادي الإنتر بِالخسارة (1-2)، عقد المدرب زانيتي مؤتمرا صحفيا.

ولُعبت هذه المواجهة منتصف نهار الأحد، بِرسم الجولة العاشرة من عمر البطولة الإيطالية، حيث خاض المدافع بلغالي كامل أطوارها.

وفي سؤال ينمّ عن استغراب من منح الفرصة كاملة غير منقوصة للاعب رفيق بلغالي في هذا المواجهة، ردّ مدرب هيلاس فيرونا باولو زانيتي: “فكّرت في الأمر حتّى النهاية. إنه (بلغالي) مهم جدّا بِالنسبة لنا. كان عليّ الدّفع بِأفضل تشكيلة”.

وأضاف مُشيدا بِالقدرات الفنية لِمدافع “محاربي الصحراء”، ومخاطبا رجال الصحافة: أعتقد أنه لم يكن معروفا لكم جميعا. يتّمتع بِقدرات هجومية رائعة، ويعرف كيف يدافع بِانضباط. إنه لاعب مهمّ”.

وفي المؤتمرات أو المقابلات الإعلاميَين، تُطرح مثل هذا النوع من الأسئلة الفجّة (أحيانا وليس دائما) من منتسبين إلى مهنة الصحافة، يُمارسون “التبزنيس” بِاللاعبين، أو يُزاولون النشاط بِقبّعتَين: صحفي في قاعة التحرير، وتاجر لاعبين خارج أسوار مقرّ الوظيفة.

وفي سياق ذي صلة، وفي تقرير نشرته، الإثنين، كتبت الصحيفة الإيطالية الشهيرة “لا غازيتا ديلو سبورت” عن الدولي الجزائري: “أدّت مهارة رفيق بلغالي وسرعته إلى معاناة النيراتزوري (الإنتر) في الدفاع. في الواقع، شكّل بلغالي تهديدا حقيقيا لِأليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو”.

واستهلّ بلغالي (23 سنة) مشواره الرياضي بِعمر 8 سنوات، في مدرسة سينت ترويدن البلجيكية، البلد حيث أبصر النور من أسرة جزائرية مهاجرة تنتمي إلى ولايتَي النعامة (بلدية العين الصفراء تحديدا) والشلف، ثم واصل تكوينه بالمدرسة العريقة آيندهوفن الهولندي، قبل أن يعود إلى بلجيكا، ثم ينتقل إلى إيطاليا في الصيف الماضي، منضمّا إلى نادي هيلاس فيرونا بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2029.

وبعد مشاركته مع أولمبيي “الخضر” في عام 2022، بدأ رفيق بلغالي مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري أكابر في المحطة الدولية لـ “الفيفا” شهر أكتوبر الماضي، ولعب أساسيا ضد الصومال وأوغندا.