“مشوارنا لم ينته بعد ومن الصعب تشكيل منتخب في أسبوعين”

المدرب الوطني مجيد بوقرة:

أبدى الناخب المحلي مجيد بوقرة سعادته، بقيادة “الخضر” لبلوغ ربع نهائي “الشان” وتحقيق أول الأهداف المسطرة في المحفل القاري الخاص باللاعبين المحليين، رغم التعادل المخيب أمام النيجر، في ختام دور المجموعات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة المواصلة بهذا الشكل وخوض المنافسة مرحلة بمرحلة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي تصريحات خص بها القناة الرسمية لـ”الفاف”، قال بوقرة: “نحن سعداء بتحقيق أول الأهداف وهو التأهل، وسعداء أيضا بإنهاء دور المجموعات من دون هزيمة، وهذا إنجاز بالنظر لما مررنا به حيث جئنا بعد فترة تحضيرات صعبة ومعقدة بلاعبين كانوا في وضعيات غير مستقرة، بين من كان على وشك التوقيع في نادٍ جديد ولم يوقع وبين من حضر ومن غاب، وهو ما يشكل صعوبة لنا في التعامل مع ذهنيات تركز على مستقبلها”

وأضاف: “يجب على الجميع أن يدرك أنه لم يكن أمامنا سوى 15 حصة تدريبية، لبناء منتخب بفلسفة لعب واضحة وروح جماعية، لذلك أهنئ اللاعبين لأن المهمة لم تكن سهلة الحمد لله الأهم تحقق وهو التأهل”.

وبالحديث عن الأهداف المسطرة، قال الماجيك: “صحيح أن الناس اعتادوا أن يروا الجزائر دائما تفوز.. هذا أمر جيد لنا، لكن نحن في بطولة تلعب مرحلة بمرحلة، أولا التأهل إلى ربع النهائي تم التدرج في بقية المشوار.. في كل الأحوال أشكر اللاعبين من أعماق قلبي” مختتما تصريحاته بالقول: “المشوار لم ينتهِ بعد ولكن ما حققناه مهم معنويا ومفيد للمنتخب الوطني للمحليين وللجزائر بصفة عامة”.

يذكر، أن المنتخب الوطني الجزائري سيلاقي منتخب السودان يوم السبت المقبل على ملعب “عمان ستاديوم” بمدينة زنجيبار التنزانية، بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر، وهي المواجهة التي ستحدد مصير المنتخب الوطني في هذه المنافسة بين المواصلة نحو تحقيق اللقب، أو العودة إلى الديار.