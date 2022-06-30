مشوار مبولحي مع الاتفاق انتهى
انتهى مشوار حارس المرمى الجزائري رايس وهاب مبولحي، الخميس، مع نادي الاتفاق السعودي.
وقدّمت إدارة نادي الاتفاق السعودي تشكّراتها إلى الحارس مبولحي، نظير أدائه المُميّز وعروضه الفنّية الطيّبة في فريقها الكروي. وتمنّت له التوفيق في بقية المشوار الرياضي.
وكان رايس وهاب مبولحي (36 سنة) قد انضمّ إلى فريق الاتفاق السعودي، في جانفي 2018.
الأمـيـن مـبـولـحـي 🧤
وصلت رحلتنا إلى النهاية..
شكراً على مشوارك المميز 🤩
على إخلاصك وقتاليتك 💪
شكراً يابن الجزائر 🇩🇿 #شكرا_مبولحي 💚❤️ pic.twitter.com/lMaf73SJpn
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 30, 2022
الأمـيـن 🧤
وحامي العرين 🥅
سـتـظـل في قـلـوب الاتفاقـيـيـن 💚❤️ #شكرا_مبولحي 🙌 pic.twitter.com/G4VDdLWwqi
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 30, 2022