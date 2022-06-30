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رياضة

مشوار مبولحي مع الاتفاق انتهى

علي بهلولي
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مشوار مبولحي مع الاتفاق انتهى

انتهى مشوار حارس المرمى الجزائري رايس وهاب مبولحي، الخميس، مع نادي الاتفاق السعودي.

وقدّمت إدارة نادي الاتفاق السعودي تشكّراتها إلى الحارس مبولحي، نظير أدائه المُميّز وعروضه الفنّية الطيّبة في فريقها الكروي. وتمنّت له التوفيق في بقية المشوار الرياضي.

وكان رايس وهاب مبولحي (36 سنة) قد انضمّ إلى فريق الاتفاق السعودي، في جانفي 2018.

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