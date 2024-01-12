“مشوار منتخب الجزائر فوق المتوسط مع بلماضي”

الدولي التونسي السابق سمير السليمي:

أدلى سمير السليمي، نجم نادي الإفريقي التونسي ومنتخب تونس السابق، بتصريحات خاصة لموقع “وين وين” القطري، قيّم فيها مشوار المنتخب الوطني مع المدرب جمال بلماضي، واصفًا إياه بأنه فوق المتوسط.

وتولى بلماضي مهمة تدريب “الخضر” في أوت 2018، وأشرف عليه في 64 مباراة، حقق فيها “محاربو الصحراء” 43 فوزًا و15 تعادلًا، مقابل تعرضهم لـ6 هزائم فقط.

وقاد “سبيشل وان إفريقيا” -مثلما يلقب- منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019، في حين أن “ثعالب الصحراء” أقصوا معه من الدور الأول لـ”كان” الكاميرون 2021، كما أنهم لم يتأهلوا إلى كأس العالم قطر 2022.

وحسب سمير السليمي، فإن مشوار منتخب الجزائر تحت قيادة المدرب بلماضي كان فوق المتوسط، وقال: “بلماضي حقق بداية ممتازة مع الجزائر، ونجح في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا، كما أنه قام بسلسلة رائعة من اللاهزيمة استمرت لـ35 مباراة كاملة”.

وأضاف نجم منتخب تونس السابق: “مشوار الجزائر كان ليصير ممتازًا مع المدرب بلماضي، ولكن الإقصاء من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2021 وعدم التأهل إلى كأس العالم جعله مشوارًا مقبولًا أو دعنا نقول إنه فوق المتوسط”.

وأشار السليمي إلى أن منتخب “الخضر” يحتاج إلى الهدوء في الفترة الحالية، قائلًا: “بلماضي مدرب ممتاز، وأنا من المعجبين به، ولكن علاقته تتوتر في بعض الأحيان مع لاعبيه ووسائل الإعلام، وأعتقد أن منتخب الجزائر يحتاج في الوقت الحالي إلى الهدوء حتى يعود إلى درجة الامتياز التي كان يتمتع بها في السنوات الأولى مع بلماضي”.

وبشأن قدرة المنتخب الوطني على التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، صرح السليمي قائلا: “أرشح 3 منتخبات رئيسية للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا وهي السنغال وكوت ديفوار والمغرب، ثم يأتي بعدهم منتخب الجزائر الذي يعد واحدًا من أفضل المنتخبات في إفريقيا”.

وبخصوص حظوظ بقية المنتخبات العربية، صرح السليمي بالقول: “المنتخبات العربية الأخرى لديها حظوظ في التتويج باللقب، ولكن يوجد منتخب المغرب أولًا، وبعده الجزائر، ثم تونس بدرجة أقل رغم تفاؤلي بقدرته على نيل اللقب أيضًا، وهناك منتخب مصر الذي يعد حالة خاصة، ويملك ثقافة وتقاليد كبيرة في الدورات المجمعة، وحظوظه هو الآخر قائمة للتتويج”.

للتذكير، فإن كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار ستشهد مشاركة 5 منتخبات عربية وهي منتخبات الجزائر ومصر والمغرب وتونس وموريتانيا.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ضمن “كان” 2023 إلى جانب منتخبات موريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا، علمًا أنه سيخوض جميع مباريات الدور الأول في ملعب “السلام” بمدينة بواكي.