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رياضة

مصائب “السيّدة العجوز” عند بن ناصر فوائد

علي بهلولي
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مصائب “السيّدة العجوز” عند بن ناصر فوائد
الأرشيف

تنفّس فريق ميلان آسي الإيطالي الذي يضمّ في صفوفه اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الإثنين، الصّعداءَ.

وعاقبت اللّجنة الأولمبية الإيطالية فريق جوفانتوس بِخصم 10 نقاط من رصيده، بِسبب تورّط إدارته في قضية لها صلة بِالغشّ في صفقات انتقالات اللاعبين.

وهكذا نزل فريق “اليوفي” إلى الرّتبة الـ 7 بِرصيد 59 نقطة، بعدما كان يشغل المركز الثاني بِمجموع 69 نقطة. وبِالمُقابل، احتفظ نادي الميلان بِرصيد 64 نقطة، لكن ارتقى إلى الرّتبة الـ 4، بعدما كان يتموقع في المركز الـ 5.

ويسمح الترتيب الجديد لِفريق بن ناصر بِخوض منافسة رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على اعتبار أن الكرة الإيطالية يحقّ لها الحضور بِأندية المراكز الأربعة الأولى في البطولة. لكن بِشرط أن لا ينزل الميلان عن الرّتبة الجديدة.

وتبقّى من مشوار البطولة الإيطالية جولتان، تُقام فعّاليتاهما السبت المقبل والـ 4 من جوان القادم.

الترتيب الجديد (الأوائل تحديدا):

1- نابولي 86ن

2- لاتسيو 68ن

3- الإنتر 66ن

4- ميلان آسي 64ن

5- أطلنطا 61ن

6- روما 60ن

7- جوفانتوس 59ن

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