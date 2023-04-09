مصادرة جميع شركات الإخوة “عيسيو” وغرامة بـ 3.2 مليار

مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامه ضد مالكي "الجزائرية وان"

قررت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، مصادرة جميع الشركات المملوكة لرجال الأعمال “الإخوة عيسيو” أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان”، وتغريمهما بـ 32 مليون دينار جزائري، مع تعيين حارس قضائي على القناة حفاظا على العتاد والأجهزة.

وأيدت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، طلبات النائب العام لنفس الغرفة، الذي قدم التماساته صبيحة الأحد 9 أفريل في حدود الساعة العاشرة صباحا، ليتم النطق بالأحكام في نفس اليوم.

واعتبر النائب العام خلال مرافعته أن الشركات المتهمة في ملف الحال كانت تستعمل لتحويل الأموال التي منحت لها في إطار القروض الموجه للاستثمار وتبييضها من طرف ملاكها الإخوة “عيسيو” لشراء شركات أخرى داخل وخارج الوطن، كما أن هذه الشركات كانت تقوم باستيراد العتاد على أساس الاستثمار وتستفيد من خلاله على الامتيازات الجبائية والجمركية والإعفاءات، ناهيك عن تهريب العتاد والأجهزة.

وطالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد 3 متهمين، كما التمس تغريم الشركات المتهمة بـ 32 دينار جزائري مع مصادرتها جميعا لصالح الدولة وتعيين حارس قضائي على القناة “جزائرية وان” حفاظا على العتاد والأجهزة.

وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أدان في 23 جانفي الماضي المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة حبسا نافذا لكل من إبراهيم وحمزة وسمير عيسيو وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين، و20 سنة حبسا نافذا للمتهم فنيش سمير مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.

ووقعت نفس الجهة القضائية عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.

وقد توبع “الإخوة عيسيو” أصحاب القناة التلفزيونية “الجزائرية وان” الفارون من العدالة ومن معهم، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري وإصدار شيك بدون رصيد إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.