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مصادرة 5700 كلغ من الكوكايين

الشروق أونلاين
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مصادرة 5700 كلغ من الكوكايين

أعلنت السلطات البريطانية مصادرتها لـ (5.7 طن) من مادة الكوكايين المخدّرة في ميناء بجنوب إنكلترا كانت موجهة للسوق الأوربي.

وقالت السلطات البريطانيا وفق ما نقلته وكالات أنباء محلية، أن هذه الشحنة تعدّ الأكبر من نوعها في البلاد، حيث تمّ تصنيفها ضمن فئة A (الأكثر خطورة) .

وأفادت التقديرات الأولية إلى أن قيمة الشحنة المضبوطة والتي تم إخفاؤها بين الموز في حاوية متجهة نحو ألمانيا، تقدّر بـ 450 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 570 مليون دولار أمريكي.

وسبق للمملكة المتحدة الإعلان عن ضبط 3.7 طن من الكوكايين سنة 2022.

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