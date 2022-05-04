مصادر برتغالية تتحدث عن ترسيم رحيل سليماني من سبورتينغ لشبونة

بعدما أن اجتمع بوكيل أعماله في باريس

تبدو أن تجربة الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، أوشكت على النهاية مع نادي سبورتينغ لشبونة عقب التطورات الأخيرة التي حدثت في قضية خلافه مع مدربه روبين أموريم، الذي قرر إبعاده عن التشكيلة الأساسية في المباريات الثلاثة الأخيرة للفريق.

وحسب مصادر إعلامية برتغالية، فإن مسيرة “السوبر سليم” وهو اللقب الذي تطلقه جماهير السبورتيغ على سليماني، ستتوقف في هذه الصائفة مع نهاية الموسم الجاري، بسبب الخلافات التي تفاقمت مع مدرب نادي العاصمة لشبونة والتي لم يتوصل إلى مخرج لها.

وأضافت ذات المصادر، بأن ما يؤكد فرضية اقتراب انتهاء العلاقة ما بين سليماني وفريقه سبورتينغ لشبونة الذي بصم فيه على أحلى الأيام في كل مشواره الاحترافي في القارة العجوز، هي السفرية المستعجلة التي قام بها مؤخرا اللاعب الجزائري إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي اجتمع فيها بوكيل أعماله من أجل بحث مستقبله مع السبورتينغ الذي يرتبط معه بعقد يمتد لغاية جوان 2023، علما أن سليماني انضم إلى صفوفه خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية قادما من أولمبيك ليون، وكله أمل أن يكرر تجربته السابقة بين 2013 و 2016 في أول محطة احترافية له بأوروبا بعد مغادرته البطولة الوطنية، والتي كانت ناجحة من كل الجوانب سواء من ناحية الأرقام بفضل الأهداف الكثيرة التي سجلها، أو على الصعيد الإنساني بعدما خطف قلوب جماهير السبورتينغ.

ويعيش إسلام سليماني فترات صعبة منذ أن أخفق في تحقيق التأهل مع المنتخب الوطني إلى مونديال قطر في شهر مارس الماضي أمام منتخب الكاميرون، وكان حجم الصدمة كبير عليه ولم يقدر على استيعابه. وربما يكون هذا السبب وراء تراجعه من الناحية الذهنية وفقدان السيطرة على أعصابه أمام مدربه في نادي لشبونة الذي دخل معه في خلاف لم يجد له مخرجا.