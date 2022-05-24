مصادر تونسية تكشف عن اتفاق بدران مع “ضمك” السعودي

في انتظار الإعلان عن الصفقة

كشفت مصادر إعلامية تونسية، عن حسم نادي ضمك السعودي صفقة انتداب المدافع الدولي الجزائري، عبد القادر بدران، بعد أن رفض تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي.

وأوضحت ذات المصادر أن بدران وافق على عرض نادي ضمك من بين العروض الخليجية الأخرى، مثل نادي الوصل الإماراتي الذي دخل سباق ضمه، بعد تدخل زميله في المنتخب الوطني، الحارس مصطفى زغبة، الذي لعب دورا مهما في إقناعه على اختيار خامس ترتيب البطولة السعودية على بقية العروض. وطبعا إلى جانب العرض المادي الذي يكون كبيرا مقارنة مع العروض الأخرى .

وقدم بدران مسيرة احترافية جيدة مع الترجي الرياضي التونسي، وتذوق معه مختلف التتويجات القارية والمحلية على غرار بطولة رابطة أبطال إفريقيا والبطولة التونسية، فضلا عن مشاركته في كأس العالم للأندية لموسم 2019-2020، في موسمه الأول مع العملاق التونسي الترجي.