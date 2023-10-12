مصادر رسمية: المنظومة الصحية بغزة بدأت بالانهيار الفعلي

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن المنظومة الصحية بدأت بالانهيار الفعلي، مشيرة إلى أن أَسرة العناية المركزة امتلأت تماما ولا مكان لجرحى يحتاجون لأَسرة عناية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة مع دخول اليوم السادس من “العدوان” الإسرائيلي على القطاع، مؤكدة أن عدد المصابين أكبر من قدرات غرف العمليات في المستشفيات.

مشهد فظيع.. الشهداء في مستشفى الشفاء من أعدادهم الهائلة، لا تسعهم الثلاجات.. تم وضعهم في ساحات المستشفى! #غزة pic.twitter.com/PdTvcnBaxU — Meqdad (@Almeqdad) October 12, 2023

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إن المستشفيات في غزة تتحول إلى “مشارح” بسبب توقف الأجهزة الكهربائية جراء انقطاع الكهرباء.

وكان المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أوضح الأربعاء، أن انقطاع الكهرباء في غزة “يؤدي لأوضاع مأساوية على مختلف الأصعدة”.