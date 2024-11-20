مصارعة سابقة اختارها ترامب لتكون وزيرة للتعليم!

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مصارعة سابقة لتكون وزيرة للتعليم، باعتبارها مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين، كما أوضح في بيان صادر عنه.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، ترشيحه ليندا ماكمان، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية “دبليو دبليو إي”، لتولّي حقيبة وزارة التعليم.

وقال أحد كبار أعضاء فريق الرئيس المنتخب: “إنها لها إذا أرادت ذلك”، مضيفاً أنها قريبة من ترامب وهو يثق بها.

وجاء في بيان الرئيس المنتخب إن “ماكمان ستستخدم عقودا من الخبرة القيادية، وفهمها العميق لكل من التعليم والأعمال، لتمكين الجيل القادم من الطلاب والعمال الأميركيين، وجعل أميركا رقم واحد في التعليم على مستوى العالم”.

وأضاف بأنها “مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين”، مشيرا إلى عامين قضتهما ماكمان في مجلس التعليم في ولاية كونيتيكت في عامي 2009 و2010، وفترتين من الخدمة في مجلس أمناء جامعة القلب المقدس في فيرفيلد بذات الولاية.

يذكر أن مرشحة ترامب تبلغ من العمر 76 عاما، وهي رئيسة مشاركة في الفريق الانتقالي له، ومتبرعة رئيسية موالية للحزب الجمهوري.

قادت خلال العامين الأولين من ولاية ترامب الأولى (2016-2020)، إدارة الأعمال الصغيرة. وترأست في السنوات الأخيرة، مجلس إدارة معهد أميركا أولا للسياسة، وهو مركز أبحاث محافظ سعى إلى إرساء الأساس لولاية ثانية لترامب.

في ذات السياق قالت صحيفة واشنطن بوست إن ماكمان لا تُعرف بشكل خاص بعملها في سياسة التعليم أو الممارسة، وهي النقطة التي أثارت قلق بعض المحافظين في مجتمع التعليم، الآملين في الحصول على وزيرة لها سجل حافل في الدفاع عن قضيتهم.

تنحت عن منصبها كرئيسة تنفيذية في الشركة، لتدخل السياسة، وترشحت مرتين لمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كونيتيكت، لكنها خسرت في عام 2010 أمام ريتشارد بلومنثال، وفي عام 2012 أمام كريس مورفي.

بعد ذلك، ركزت على تقديم الدعم المالي للمرشحين، وتبرعت بستة ملايين دولار لمساعدة ترامب بعد حصوله على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2016، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.