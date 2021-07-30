مصارعة سعودية تتلقى هزيمة قاسية أمام منافسة صهيونية

تلقت مصارعة الجودو السعودية تهاني القحطاني هزيمة قاسية بنتيجة 11-0، أمام الإسرائيلية راز هيرشكو الجمعة في منافسات الدور الـ32 لوزن أكثر من 78 كلغ، ضمن الألعاب الأولمبية طوكيو.

وخسرت القحطاني بنقطة “إيبون” أمام هيرشكو في مباراة اعتبرتها اللاعبة السعودية “عادية”، لكن في نفس الوقت أثارت خطوة المصارعة السعودية جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستقطبت مواجهة القحطاني مع هيرشكو اهتمام السعوديين الذين ينقسمون بين مؤيد ومعارض للمشاركة.

وقالت القحطاني لوكالة “فرانس برس” عقب المواجهة: “كانت مباراة عادية. لقد خسرت، ولكن شعوري عادي وهذه بالنهاية رياضة”.

ولدى سؤالها عن الجدل المثار حيال هذا اللقاء، أضافت القحطاني: “لست مهتمةـ لقد أطفأت هاتفي خلال اليومين الماضيين”.

وأشارت ضاحكة إلى أنها صافحت اللاعبة ثلاث مرات، ملمحة إلى أنها تنتظر ما سيكون عليه رد الفعل الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تنظر الآن إلى المستقبل.

ورفض أعضاء من البعثة السعودية في اليابان التعليق على المباراة، مكتفين بالقول إن “تهاني لعبت وخسرت”.

وتأتي هذه المواجهة عكس موجة الانسحابات التي أعلنها عدد من الرياضيين العرب والمسلمين مع لاعبين إسرائيليين.

وكان المصارع الجزائري فتحي نورين انسحب من المنافسة، لتفادي مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في وزن 73 كلغ، كما غاب السوداني محمد عبد الرسول عن مواجهة منافس صهيوني.