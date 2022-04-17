مصارع بريطاني بعد اقتحام الأقصى: هل ستعاقبون إسرائيل؟

نشر محمد موكاييف المصارع المحترف بريطاني الجنسية، مقطع فيديو يظهر اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ويظهر المقطع إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحيّ باتجاه المصلّين العزل في المسجد يوم الجمعة الماضية.

وأرفق موكاييف الفيديو الذي نشرته في تغريدة على تويتر بالتساؤل:”هل ستفرض عقوبات على إسرائيل؟”. في إشارة إلى العقوبات التي فرضت على روسيا بعد تدخّلها العسكري في أوكرانيا.

وقد حصلت تغريدة المصارع ذو الأصول الداغستانية، على أكثر من 43 ألف إعادة تغريد منذ نشرها مساء الجمعة.