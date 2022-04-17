-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مصارع بريطاني بعد اقتحام الأقصى: هل ستعاقبون إسرائيل؟

الشروق أونلاين
  • 178
  • 0
مصارع بريطاني بعد اقتحام الأقصى: هل ستعاقبون إسرائيل؟
أرشيف
محمد موكاييف

نشر محمد موكاييف المصارع المحترف بريطاني الجنسية، مقطع فيديو يظهر اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ويظهر المقطع إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحيّ باتجاه المصلّين العزل في المسجد يوم الجمعة الماضية.

وأرفق موكاييف الفيديو الذي نشرته في تغريدة على تويتر بالتساؤل:”هل ستفرض عقوبات على إسرائيل؟”. في إشارة إلى العقوبات التي فرضت على روسيا بعد تدخّلها العسكري في  أوكرانيا.

وقد حصلت تغريدة المصارع ذو الأصول الداغستانية، على أكثر من 43 ألف إعادة تغريد منذ نشرها مساء الجمعة.

مقالات ذات صلة
“حرّاق” جزائري يفوز بـ250 ألف يورو في بلجيكا.. ولكن!

“حرّاق” جزائري يفوز بـ250 ألف يورو في بلجيكا.. ولكن!

بسبب السرقة.. يوتيوب يحذف أغنية ترويجية لخالد ومطرب مصري

بسبب السرقة.. يوتيوب يحذف أغنية ترويجية لخالد ومطرب مصري

تداول فيديو مزيف لمظاهرات لجزائريين أمام مقر الفيفا بسويسرا

تداول فيديو مزيف لمظاهرات لجزائريين أمام مقر الفيفا بسويسرا

المسلم عزيز بخالقه.. لا يحني رأسه لمخلوق

المسلم عزيز بخالقه.. لا يحني رأسه لمخلوق

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. اللجنة الوزارية للفتوى ترد

ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟.. اللجنة الوزارية للفتوى ترد

مشاعر الوداع لحسن استغلال العشر الأواخر

مشاعر الوداع لحسن استغلال العشر الأواخر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد