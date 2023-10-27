مصالح أمن العاصمة تحجز 9360 قرصا من المؤثرات العقلية و7.8 غ من الكوكايين

اعتقلت مصالح أمن الجزائر العاصمة مسبوقا قضائيا وحجزت 9360 قرصا من المؤثرات العقلية، و7.8 غ من الكوكايين، إضافة لمبلغ مالي.

قالت مصالح أمن الجزائر أنها اعتقلت مسبوقا قضائيا وقامت بحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، عددها 9360 قرصا من المؤثرات العقلية، و7.8 غ من الكوكايين، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 17 ألف دينار جزائري.

وقالت مصالح الأمن الوطني في بيانها الذي نشرته اليوم، الجمعة 27 أكتوبر “أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا، عن قضية حيازة، إخفاء ونقل المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة “كوكايين” لغرض البيع والترويج باستحضار مركبة.”

البيان أفاد أن القضية تمت معالجتها استنادا لمعلومات أمنية وردت الفرقة “بخصوص تواجد شخص مشتبه فيه بصدد حيازة ونقل كمية من المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بمدينة بني مسوس” .

كي تسفر بعد ذلك عمليات البحث والتحري عن توقيف المشتيه فيه على متن مركبة سياحية مع ضبط وحجز المخدرات والمبلغ المالي. وليتم بعد ذلك “تقديم المشتبه فيهم أمام النيابية المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي”، يشير ذات البيان.