مصالح الأمن تحجز أزيد من 34 كلغ من الكوكايين

مع استرجاع مليار و140 مليون سنتيم من عائدات الترويج

نجحت مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع الجمارك، في ضبط أكثر من 34 كلغ من “الكوكايين” وأكثر من 17 كلغ من الكيف المعالج في عمليتين منفذتين بالجلفة والأغواط.

ووفقا لما أفادت به مصالح الشرطة اليوم الجمعة، 22 ماي، سمح العمليتين بتوقيف 14 شخصا واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 1 مليار و140 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

ليتم تقديم المشتبه فيهم على التوالي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص سيدي أمحمد، وأمام وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة.